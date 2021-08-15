"Талибан" объявит Афганистан исламским эмиратом

Представители радикального движения "Талибан" планируют объявить Афганистан исламским эмиратом. Они сделают это после захвата резиденции президента в столице страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на APnews .

По словам официального представителя "Талибана", боевики объявят Афганистан исламским эмиратом после того, как они захватят президентский дворец.

Напомним, что Исламский Эмират Афганистан был основан еще в 1996 году, когда талибы захватили власть в стране в результате гражданской войны которая началась в 1992 году. В 2001 году правление "Талибана" было свергнуто в результате обвинений в сотрудничестве с террористической группировкой Аль-Каида, чьи члены в то время скрывались на территории страны.