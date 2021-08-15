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"Талібан" оголосить Афганістан ісламським еміратом

Автор: Сергій Пишкін

Представники радикального руху "Талібан" планують оголосити Афганістан ісламським еміратом. Вони зроблять це після захоплення резиденції президента в столиці країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на APnews.

За словами офіційного представника "Талібану", бойовики оголосять Афганістан ісламським еміратом після того, як вони захоплять президентський палац.

Нагадаємо, що Ісламський Емірат Афганістан був заснований ще у 1996 році, коли таліби захопили владу в країні внаслідок громадянської війни яка почалась у 1992 році. У 2001 році правління “Талібану” було повалене внаслідок звинувачень у співпраці з терористичним угрупуванням Аль-Каїда, чиї члени в той час переховувалися на території країни.

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ТалібанАфганистан