"Талибан" обвинил США в нарушении воздушного пространства

Радикальное движение "Талибан" обвинило Соединенные Штаты Америки в том, что их беспилотники нарушили афганское воздушное пространство. В случае повторения инцидента - пригрозили последствиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представителя радикального движения Забихула Муджахида.

В своем сообщении Маджахида отметил, что США не только нарушили нормы международного права, но и суверенитет Афганистана. "Талибан" призвал Штаты к соблюдению Дохийского соглашения. В случае повторного инцидента - угрожают последствиями.

"США нарушили суверенитет Исламского эмирата Афганистан, а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство. Призываем США соблюдать Дохийское соглашение. В противном случае это чревато последствиями", - заявил Маджахида.