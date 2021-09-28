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"Талибан" обвинил США в нарушении воздушного пространства

Автор: Сергей Пышкин

Радикальное движение "Талибан" обвинило Соединенные Штаты Америки в том, что их беспилотники нарушили афганское воздушное пространство. В случае повторения инцидента - пригрозили последствиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представителя радикального движения Забихула Муджахида.

В своем сообщении Маджахида отметил, что США не только нарушили нормы международного права, но и суверенитет Афганистана. "Талибан" призвал Штаты к соблюдению Дохийского соглашения. В случае повторного инцидента - угрожают последствиями.

"США нарушили суверенитет Исламского эмирата Афганистан, а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство. Призываем США соблюдать Дохийское соглашение. В противном случае это чревато последствиями", - заявил Маджахида.

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АфганистанТалибан