"Талібан" звинуватив США у порушені повітряного простору

Радикальний рух "Талібан" звинуватив Сполучені Штати Америки у тому, що їх безпілотники порушили афганський повітряний простір. У разі повторення інциденту - пригрозили наслідками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представника радикального руху Забіхула Муджахіда.

У своєму повідомлення Маджахіда відзначив, що США не лише порушили норми міжнародного права, але і суверенітет Афганістану. "Талібан" закликав Штати до дотримання Дохійської угоди. У разі повторного інциденту - погрожують наслідками.

"США порушили суверенітет Ісламського емірату Афганістан, а також норми міжнародного права, направивши свої безпілотники в наш повітряний простір. Закликаємо США дотримуватися Дохійської угоди. В іншому випадку це загрожує наслідками", - заявив Маджахіда.