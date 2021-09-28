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"Талібан" звинуватив США у порушені повітряного простору

Автор: Сергій Пишкін

Радикальний рух "Талібан" звинуватив Сполучені Штати Америки у тому, що їх безпілотники порушили афганський повітряний простір. У разі повторення інциденту - пригрозили наслідками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представника радикального руху Забіхула Муджахіда.

У своєму повідомлення Маджахіда відзначив, що США не лише порушили норми міжнародного права, але і суверенітет Афганістану. "Талібан" закликав Штати до дотримання Дохійської угоди. У разі повторного інциденту - погрожують наслідками.

"США порушили суверенітет Ісламського емірату Афганістан, а також норми міжнародного права, направивши свої безпілотники в наш повітряний простір. Закликаємо США дотримуватися Дохійської угоди. В іншому випадку це загрожує наслідками", - заявив Маджахіда.

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АфганистанТалібан