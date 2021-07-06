"Талібан" готує мирний план у стосунках з Афганістаном, - Reuters
"Талібан" планує представити письмову пропозицію миру афганському уряду. Це має відбутись вже найближчого місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Хоча передача афганській армії авіабази Баграм додала обертів руху "Талібану", щоб захопити контроль над новими районами, лідери "Талібану" відновили тривалі переговори із представниками уряду Афганістану в столиці Катару.
"Мирні переговори та процес будуть прискорені найближчими днями ... і, як очікується, вони вступлять у важливу стадію, мова буде йти про мирні плани… Хоча ми (таліби) маємо перевагу на полі бою, ми дуже серйозно ставимось до переговорів та діалогу ", - заявив прес-секретар "Талібану" Забіхулла Муджахід агентству Reuters.
Зазначимо, активізація талібів відбувається на тлі виведення військ НАТО і США з Афганістану. Тільки цими вихідними понад 300 афганських військових відступили до Таджикистану після боїв з талібами.
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив мобілізацію військовослужбовців. Ці заходи пов'язані з тим, що бойовики "Талібану" витісняють афганських військових і беруть під контроль ділянки кордону з Таджикистаном.