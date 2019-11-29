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"Талибан" готов возобновить мирные переговоры с США, - Трамп

Новости » Политика     29.11.2019 - 10:25
"Талибан" готов возобновить мирные переговоры с США, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп сейчас в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" готово официально возобновить мирные переговоры с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Трамп считает, что можно договорится о прекращении огня.

"Талибан хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ним", - заявил Трамп.

Лидеры талибов сообщили агентству, что группа снова проводит встречи с высокопоставленными официальными лицами США в Дохе с прошлых выходных, добавив, что они могут вскоре возобновить официальные мирные переговоры.

Напомним, 8 сентября Трамп внезапно объявил о прекращении мирных переговоров, которые вела его администрация с талибами.

Трамп назвал причиной прекращения переговоров кровавые атаки "Талибана", которые продолжаются в Афганистане. В то же время американский президент пообещал продолжить борьбу против талибов.

Добавим, что в ноябре Афганистане на фоне сорванного обмена заложниками с Талибан неизвестные открыли стрельбу, в результате чего погибли два прокурора и ранили еще двух человек. Талибы заявили, что их трех заключенных не доставили в нужное место и время, согласованное с США.

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Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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