"Талібан" готовий відновити мирні переговори з США - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп зараз в Афганістані

Радикальний рух "Талібан" готовий офіційно відновити мирні переговори з США. Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

Трамп вважає, що можна домовиться про припинення вогню.

"Талібан хоче укласти угоду, і ми зустрічаємося з ним", - заявив Трамп.

Лідери талібів повідомили агентству, що група знову проводить зустрічі з високопоставленими офіційними особами США в Досі з минулих вихідних, додавши, що вони можуть незабаром відновити офіційні мирні переговори.

Нагадаємо, 8 вересня Трамп раптово оголосив про припинення мирних переговорів, які вела його адміністрація з талібами.

Трамп назвав причиною припинення переговорів криваві атаки "Талібану", які тривають в Афганістані. У той же час американський президент пообіцяв продовжити боротьбу проти талібів.

Додамо, що в листопаді Афганістані на тлі зірваного обміну заручниками з талибанами невідомі відкрили стрілянину, в результаті чого загинули два прокурора і поранили ще двох осіб. Таліби заявили, що їх трьох ув'язнених не доставили в потрібне місце і час, узгоджений з США.