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Талант "Реала" красивым жестом поддержал украинцев в войне с РФ

Фото: Эдуардо Камавинга (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

После ничьей со сборной Франции U-21 (3:3) в раздевалку молодежной сборной Украины пришел хавбек мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга, чтобы выразить свою поддержку украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сториз аналитика молодежки Евгения Греся в Instagram.

Талант "сливочных" пришел поддержать соперников. Он также принес игровые футболки французов, чтобы украинцы смогли их использовать для благотворительности.

"Мы знаем, насколько сейчас плоха ситуация (в Украине – ред.), и это наш подарок для всех людей. Надеюсь, что все наладится", – заявил Камавинга.

19-летний хавбек в прошлом году перебрался на "Сантьяго Бернабеу" за солидный 31 млн. евро. В первом же сезоне за "Реал" он успел сыграть 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.

К слову, наставник "Зари" Скрипник будет работать с "Ворсклой" в новом сезоне.

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