Талант "Реала" красивым жестом поддержал украинцев в войне с РФ

Талант "сливочных" пришел поддержать соперников. Он также принес игровые футболки французов, чтобы украинцы смогли их использовать для благотворительности.

"Мы знаем, насколько сейчас плоха ситуация (в Украине – ред.), и это наш подарок для всех людей. Надеюсь, что все наладится", – заявил Камавинга.

19-летний хавбек в прошлом году перебрался на "Сантьяго Бернабеу" за солидный 31 млн. евро. В первом же сезоне за "Реал" он успел сыграть 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.