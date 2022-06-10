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Талант "Реала" красивим жестом підтримав українців у війні з РФ

Фото: Едуардо Камавінга (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Після нічиєї зі збірною Франції U-21 (3:3) до роздягальні молодіжної збірної України завітав хавбек мадридського "Реала" Едуардо Камавінга, щоб висловити свою підтримку українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторіз аналітика молодіжки Євгена Греся в Instagram.

Талант "вершкових" прийшов підтримати суперників. Він також приніс ігрові футболки французів, щоб українці змогли їх використати для благодійності.

"Ми знаємо, наскільки зараз погана ситуація (в Україні – ред.), і це наш подарунок для всіх людей. Сподіваюся, що все налагодиться", – заявив Камавінга.

19-річний хавбек торік перебрався на "Сантьяго Бернабеу" за солідний 31 млн євро. У першому ж сезоні за "Реал" він встиг зіграти 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 асисти.

До слова, керманич "Зорі" Скрипник працюватиме з "Ворсклою" у новому сезоні.

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РеалФранціяВійна Росії проти України