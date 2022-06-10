Талант "Реала" красивим жестом підтримав українців у війні з РФ

Талант "вершкових" прийшов підтримати суперників. Він також приніс ігрові футболки французів, щоб українці змогли їх використати для благодійності.

"Ми знаємо, наскільки зараз погана ситуація (в Україні – ред.), і це наш подарунок для всіх людей. Сподіваюся, що все налагодиться", – заявив Камавінга.

19-річний хавбек торік перебрався на "Сантьяго Бернабеу" за солідний 31 млн євро. У першому ж сезоні за "Реал" він встиг зіграти 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 асисти.