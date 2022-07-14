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Талант молодежной сборной Украины перешел в АПЛ

Фото: Егор Ярмолюк примерил футболку "Брентфорда" (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Середняк английской Премьер-лиги "Брентфорд" закрыл переход полузащитника Егора Ярмолюка со СК "Днепр-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

18-летний хавбек пополнил украинскую диаспору в АПЛ. Его переход обошелся "пчелам" в ориентировочно 1,5 млн евро. "Днепр-1" также якобы получит 10% от предстоящей продажи своего воспитанника.

С "Брентфордом" Ярмолюк подписал 3-летний контракт. Английский клуб также зарезервировал за собой опцию продления сотрудничества еще на год. Сначала украинец будет адаптироваться в "Брентфорде B", но перейдет в первую команду в случае прогресса.

На профессиональном уровне Егор Ярмолюк дебютировал еще в конце сезона 2019/20. В минувшей кампании он провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Всего в "Днепре-1" – 21 поединок, 1 гол.

В ноябре 2020-го центрхав дебютировал в сборной Украины U-21. Провел там 4 матча. В составе команды U-19 "сине-желтых" – 5 поединков (4 гола).

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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