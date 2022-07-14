Талант молодіжної збірної України перейшов до АПЛ

18-річний хавбек поповнив українську діаспору в АПЛ. Його перехід коштував "бджолам" орієнтовно 1,5 млн євро. "Дніпро-1" також нібито отримає 10% від майбутнього продажу свого вихованця.

Із "Брентфордом" Ярмолюк підписав 3-річний контракт. Англійський клуб також зарезервував за собою опцію продовження співпраці ще на рік. Спершу українець адаптовуватиметься у "Брентфорді B", але перейде до першої команди в разі прогресу.

На професіональному рівні Єгор Ярмолюк дебютував ще наприкінці сезону 2019/20. У минулій кампанії він провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Усього в "Дніпрі-1" – 21 поєдинок, 1 гол.

У листопаді 2020-го центрхав дебютував у збірній України U-21. Провів там 4 матчі. У складі команди U-19 "синьо-жовтих" – 5 поєдинків (4 голи).