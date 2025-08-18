Тактика "тисячі порізів": Сирський описав ситуацію довкола Покровська

За його словами, російська армія застосовує тактику так званих «тисячі порізів», коли невеликі штурмові групи на широкому фронті намагаються проривати оборону.

"Ворог застосовує там так звану тактику "тисячі порізів" – тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших поселених пунктів і раптово там з'явилися (йдеться про нещодавнє просочування ворога поблизу Добропілля, - ред.)", – пояснив Сирський.

Головнокомандувач підтвердив, що логістичне забезпечення угруповання сил у Покровську наразі триває, хоча росіяни прагнуть його перерізати.

Основна мета противника – охопити Покровську агломерацію з півночі та півдня, сформувавши своєрідні «лещата».

"Головна задача цих дій на північному напрямку – перерізати нашу логістику. І от власне, там наступає 51-ша загальновійськова армія рф у складі трьох бригад – це колишній 1-й армійський корпус так званої "ДНР", – зазначив Сирський.

У полон потрапили військовослужбовці 132-ї горлівської бригади. Це молоді солдати, призвані з різних регіонів Росії, але їхній кінець один – полон.

Раніше Генштаб повідомляв, що лише за один день на цій ділянці фронту російські війська втратили близько 300 осіб убитими, пораненими та полоненими.