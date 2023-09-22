Не тактика, а стратегія. Експерт назвав дві цілі українських ударів по Криму

"Це не тактика, це цілеспрямована стратегія демілітаризації Криму від російської військової присутності. І ця стратегія має на меті дві цілі, які ми спостерігаємо", - сказав він.

Перша ціль, за словами Мусієнка, це знищення потужностей Чорноморського флоту, тобто надводної і підводної складової російських військ, щоб встановити домінування і панування України в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

"Друга - це зменшення військових об'єктів в Криму, які використовуються окупантами для забезпечення свого угруповання на півдні, яке зараз протидіє українському контрнаступу", - пояснив експерт.

Як нагадав Мусієнко, удари по окупованому Криму активно відбуваються вже протягом кількох тижнів.

"Чому це стає можливим? Тому що раніше були успішні удари по засобах ППО та радарах в Криму. Комбінована задача виконується: спочатку противник фактично осліплюється, а потім завдаються удари дронами і ракетами по військових об'єктах", - резюмував він.

Удари по Криму та Севастополю

Останніми тижнями в Криму активізувалася "бавовна". То росіяни скаржаться на масові атаки дронів, то на ракетні удари. Проте сьогодні вибухи в Криму лунають ледь не весь день.

Так, українські військові ударили по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Паралельно були вибухи і в інших районах Криму, зокрема, у Сімферопольському, а також біля сіл Первомайське та Красногвардійське. Також вибух чули в Бахчисараї, там також бачили дим.

Як пояснював РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов, влучання по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі руйнує черговий пропагандистський міф.

Більше про сьогоднішній удар по Севастополю читайте в матеріалі РБК-Україна.

А детальніше про ситуацію в інших районах Криму можна дізнатися за посиланням.

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