Не тактика, а стратегия. Эксперт назвал две цели украинских ударов по Крыму

"Это не тактика, это целенаправленная стратегия демилитаризации Крыма от российского военного присутствия. И эта стратегия преследует две цели, которые мы наблюдаем", - сказал он.

Первая цель, по словам Мусиенко, - уничтожение мощностей Черноморского флота, то есть надводной и подводной составляющей российских войск, чтобы установить доминирование и господство Украины в северо-западной части акватории Черного моря.

"Вторая - это уменьшение военных объектов в Крыму, которые используются оккупантами для обеспечения своей группировки на юге, противодействующей сейчас украинскому контрнаступлению", - пояснил эксперт.

Как напомнил Мусиенко, удары по оккупированному Крыму активно проходят уже несколько недель.

"Почему это становится возможным? Потому что раньше были успешные удары по средствам ПВО и радарам в Крыму. Комбинированная задача выполняется: сначала противник фактически ослепляется, а затем наносятся удары дронами и ракетами по военным объектам", - резюмировал он.

Удары по Крыму и Севастополю

В последние недели в Крыму активизировалась "бавовна". То россияне жалуются на массовые атаки дронов, то на ракетные удары. Однако сегодня взрывы в Крыму раздаются чуть ли не весь день.

Так, украинские военные ударили по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Параллельно произошли взрывы и в других районах Крыма, в частности, в Симферопольском, а также возле сел Первомайское и Красногвардейское. Также взрыв слышали в Бахчисарае, там тоже видели дым.

Как объяснял военный эксперт Владислав Селезнев, попадание по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе разрушает очередной пропагандистский миф.

Больше о сегодняшнем ударе по Севастополю читайте в материале РБК-Украина.

А подробнее о ситуации в других районах Крыма можно узнать по ссылке.

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