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Тактика подвійного удару. Гуменюк розповіла про особливості обстрілу Одеси

Фото: українські військові розповіли про особливості обстрілу РФ Одеси 25 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська під час обстрілу Одеси 25 березня використали тактику подвійного удару. Її окупанти використовують вже не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, ворог під час обстрілу Одеси використав тактику подвійного удару, яку він використовує вже не вперше – одна ракета ударила, через декілька хвилин з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна.

"Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг вздовж лінії бойового зіткнення", - констатувала Гуменюк.

Вона додала, що ситуація залишається досить напруженою.

"Оскільки і вздовж лінії бойового зіткнення, ворог тероризує, і намагається зачіпляти більш глибокі тили. Зокрема, вчорашній удар по Одеській області", - зазначила спікер

Наслідки атаки на Одесу

Як зазначила Гуменюк, 25 березня ракети РФ вдарили просто в місто Одеса, в рекреаційну зону, постраждали будинки навколо, повибивало скління.

"Є постраждалі люди, за допомогою звернулись що найменше 9 людей, у когось реакція на стрес, у когось поранення від уламків, осколків, бо дуже багато скла летіло", - додала вона.

Обстріл Одеси

Вдень понеділка, 25 березня, РФ в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса. Спочатку було відомо про про трьох постраждалих жінок, потім кількість постраждалих зросла до 4. Також повідомлялось про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

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Одеса