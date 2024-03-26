Тактика подвійного удару. Гуменюк розповіла про особливості обстрілу Одеси

За її словами, ворог під час обстрілу Одеси використав тактику подвійного удару, яку він використовує вже не вперше – одна ракета ударила, через декілька хвилин з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна.

"Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг вздовж лінії бойового зіткнення", - констатувала Гуменюк.

Вона додала, що ситуація залишається досить напруженою.

"Оскільки і вздовж лінії бойового зіткнення, ворог тероризує, і намагається зачіпляти більш глибокі тили. Зокрема, вчорашній удар по Одеській області", - зазначила спікер

Наслідки атаки на Одесу

Як зазначила Гуменюк, 25 березня ракети РФ вдарили просто в місто Одеса, в рекреаційну зону, постраждали будинки навколо, повибивало скління.

"Є постраждалі люди, за допомогою звернулись що найменше 9 людей, у когось реакція на стрес, у когось поранення від уламків, осколків, бо дуже багато скла летіло", - додала вона.