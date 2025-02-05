"Тактика носорога". Експерти пояснили, що означають заяви Трампа щодо Сектору Газа

Якщо раніше домінуючим був принцип "двох держав", то Трамп підходить до вирішення близькосхідної проблеми по-іншому. Зруйнований анклав не придатний для життя, треба перемістити людей, а щоб щось побудувати, тут не має бути ХАМАС, і США беруть це під свій контроль, пояснює головний редактор "Кращого Радіо" (Ізраїль) Цві Зільбер.

"Арабський світ шокований. Хтось у стадії заперечення, хтось - гніву, але потім настане стадія торгу, в якій Трамп почувається вільно. Коли почнеться торг, можливо, будуть якісь зміни. Тому що не можна продовжувати думати, що 1,8 млн людей житимуть у мирі з Ізраїлем, якщо буде проголошено нежиттєздатну державу. Зрештою ці люди є заручником ХАМАС з дуже розвиненим Стокгольмським синдромом", - розповів він у коментарі YouTube-проекту РБК-Україна.

За логікою нового президента США, Ізраїль має стати інтегральною частиною Близького Сходу, здобути визнання сусідів, що призведе до миру і вирішення проблем із тероризмом.

"Ми в Ізраїлі сприйняли це з натхненням. Ми розуміємо, що, найімовірніше, це висока ставка для подальшого торгу і реальні результати можуть бути меншими. Але Америка виходить із тієї "коробочки", через яку ми вже 35 років б'ємося головою об стінку з ідеєю про дві держави", - зазначив він.

Можливість переселення Гази співрозмовник називає цілком реальною, якщо це відбуватиметься в організованому порядку, для біженців підготують житло, частину витрат візьмуть США, а переселенців також візьмуть Канада, Австралія та інші країни Заходу і Сходу.

"Сирія спорожніла практично, зараз почнеться процес відновлення. Коли ще не придумали слова "Палестина", вони називали цей регіон Південною Сирією. Зрештою, можна переселити їх у Сирію, була б політична воля", - сказав Зільбер.

За його словами, міжнародне право - це останнє, що цікавить Трампа. І якщо американці вирішать перетворити Газу на "Близькосхідну Рів'єру", навряд чи наштовхнеться на широкий осуд.

"Так, піднімуть страшне виття, тому що після заперечення приходить гнів. Але потім приходить стадія торгу, подивимося, як він зуміє домовитися. Чи постраждають принципи (міжнародного права, - ред.)? Так, але в результаті виграють і ізраїльтяни, і палестинці. Я думаю, це буде win-win ситуація", - вважає він.

Що стосується термінів відновлення Гази, то рано дивитися на перспективу в горизонті 10-15 років. Головне - запустити процеси. Попереду ще чотири роки каденції Трампа, і якщо за ці роки Ізраїль зможе підписати "Угоди Авраама" із Саудівською Аравією та іншими країнами Близького Сходу, можливо, повного переселення Гази не знадобиться, - додав Зільбер.

Український політтехнолог Тарас Загородній називає пропозицію арабським країнам забрати людей із Сектора Гази спробою Трампа раз і назавжди закрити питання ХАМАС, палестинського народу, покласти край протистоянню і радикально встановити мир на Близькому Сході.

"Він ще раз підтвердив, що забудовники по всьому світу плюс-мінус однакові: у них "серце кров'ю обливається", коли бачать незабудоване узбережжя. Він забудує все готелями і дасть економіці нормально працювати... Було незрозуміло, чого він так "дресирував" Канаду, Мексику, Колумбію і Манаму. Тепер зрозуміло, що це тактика носорога. Коли на тебе біжить носоріг, це не його, а твоя проблема. Трамп повертає США в стан холодної війни, коли вони періодично воювали, щоб вільний світ почувався в безпеці", - розповів він.

Тактика носорога проявляється і в іншому напрямку. Напередодні Трамп заявив про перехід до максимального тиску на Іран. Мета - перешкодити йому обзавестися ядерною зброєю і звести до нуля іранський експорт нафти через накладення санкцій на покупців.

На думку Зільбера, таким чином може відпрацьовуватися і корисний для України механізм. Наприклад, його можна буде застосувати до Росії, щоб змусити її припинити військову агресію і сісти за стіл переговорів.