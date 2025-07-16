Тактичний успіх РФ чи дезінформація? Військові розповіли, чия Малинівка на Запоріжжі

За геолокаційними даними ISW, оприлюдненими 14 липня, окупанти взяли під свій контроль село Малинівка, що розташоване західніше від Гуляйполя Запорізької області.

Російські підрозділи нібито активізували свої дії на напрямку ще на початку травня та вже до кінця червня нібито змогли просунутися.

Своєю чергою Волошин зауважив, що саме на цьому напрямку тривали жорстокі бої.

"Захоплений якийсь населений пункт - це голосно сказано, тому противник просто знищує і населений пункт, і всі наші позиції, які там є. Він намагається нас відсунути, щоб Сили оборони України відійшли з тих чи інших рубежів, але сам захопити та утримати їх не може", - пояснив речник.

Волошин також зауважив, що росіяни намагалися атакувати, застосовуючи моторизовані штурми на мотоциклах.

Проте підсумувавши зауважив, що наразі українські захисники "контролюють вогнем знищені позиції" й колишній населений пункт.