Тактичний успіх РФ чи дезінформація? Військові розповіли, чия Малинівка на Запоріжжі

Російські війська заявили про просування на Запоріжжі та нібито захоплення села Малинівка. Водночас українські бійці мають свою версію щодо ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОК "Південь" Владислава Волошина в етері телемарафону та SPRAVDI.
За геолокаційними даними ISW, оприлюдненими 14 липня, окупанти взяли під свій контроль село Малинівка, що розташоване західніше від Гуляйполя Запорізької області.
Російські підрозділи нібито активізували свої дії на напрямку ще на початку травня та вже до кінця червня нібито змогли просунутися.
Своєю чергою Волошин зауважив, що саме на цьому напрямку тривали жорстокі бої.
"Захоплений якийсь населений пункт - це голосно сказано, тому противник просто знищує і населений пункт, і всі наші позиції, які там є. Він намагається нас відсунути, щоб Сили оборони України відійшли з тих чи інших рубежів, але сам захопити та утримати їх не може", - пояснив речник.
Волошин також зауважив, що росіяни намагалися атакувати, застосовуючи моторизовані штурми на мотоциклах.
Проте підсумувавши зауважив, що наразі українські захисники "контролюють вогнем знищені позиції" й колишній населений пункт.
Зауважимо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу Малинівки, що свідчить про ефективність української оборони на цьому напрямку.
Нагадаємо, що вранці 16 липня Генеральний штаб ЗСУ оновив дані щодо обстановки на лінії фронту. Зокрема, було оприлюднено зведення по всіх напрямках бойових дій та актуальні карти.
Ми також писали, що протягом минулої доби втрати російських військ перевищили тисячу осіб, а Сили оборони України вдало знищили танки, броньовану техніку, артилерійські установки, системи ППО та інше озброєння противника.
Також РБК-Україна писало й про те, що Інститут вивчення війни повідомив про нові спроби прориву з боку російських військ та оприлюднив оновлену візуалізацію ситуації на фронті.
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