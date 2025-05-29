Таксист із Дніпра шпигував для ФСБ: тепер йому загрожує довічне

У Дніпрі затримали місцевого таксиста, який збирав дані про військові об'єкти та передавав їх російським спецслужбам. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Служби безпеки України.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у Дніпрі. Ним виявився 38-річний місцевий таксист, якого Федеральної служби безпеки (ФСБ) завербувала для коригування ракетно-дронових атак по місту.

За матеріалами справи, фігурант готував координати потенційних цілей для окупантів. Щоб виявити "потрібні" об’єкти, завербований агент об’їжджав місто та його околиці на власному авто під виглядом таксі.

Встановлено, що під час перевезення клієнтів він фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ.

Серед іншого, він намагався розвідати бойові позиції ППО, щоб росіяни могли "обійти" їх під час нових атак по місту.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він знімав периметр військового об’єкта на камеру свого телефону.

"Потім він планував направити агентурну інформацію куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері. Втім, не встиг цього зробити", - додали в СБУ,

Затриманий наразі перебуває під вартою, але йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.