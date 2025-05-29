ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Таксист із Дніпра шпигував для ФСБ: тепер йому загрожує довічне

Дніпро, Четвер 29 травня 2025 15:48
UA EN RU
Таксист із Дніпра шпигував для ФСБ: тепер йому загрожує довічне Фото: таксист з Дніпра може отримати довічне (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

У Дніпрі затримали місцевого таксиста, який збирав дані про військові об'єкти та передавав їх російським спецслужбам. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Служби безпеки України.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у Дніпрі. Ним виявився 38-річний місцевий таксист, якого Федеральної служби безпеки (ФСБ) завербувала для коригування ракетно-дронових атак по місту.

Таксист із Дніпра шпигував для ФСБ: тепер йому загрожує довічне

За матеріалами справи, фігурант готував координати потенційних цілей для окупантів. Щоб виявити "потрібні" об’єкти, завербований агент об’їжджав місто та його околиці на власному авто під виглядом таксі.

Встановлено, що під час перевезення клієнтів він фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ.

Серед іншого, він намагався розвідати бойові позиції ППО, щоб росіяни могли "обійти" їх під час нових атак по місту.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він знімав периметр військового об’єкта на камеру свого телефону.

"Потім він планував направити агентурну інформацію куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері. Втім, не встиг цього зробити", - додали в СБУ,

Затриманий наразі перебуває під вартою, але йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зауважимо, що днями Служба безпеки України й Національна поліція викрила мережу агентів Федеральної служби безпеки, яка наводила ворожі ракети по семи областях за допомогою відеореєстраторів.

Незадовго до цього співробітники СБУ викрили "крота" у провідному військовому інституті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів