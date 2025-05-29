Таксист из Днепра шпионил для ФСБ: теперь ему грозит пожизненное

В Днепре задержали местного таксиста, который собирал данные о военных объектах и передавал их российским спецслужбам. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Днепре. Им оказался 38-летний местный таксист, которого Федеральная служба безопасности (ФСБ) завербовала для корректировки ракетно-дронных атак по городу.

По материалам дела, фигурант готовил координаты потенциальных целей для оккупантов. Чтобы выявить "нужные" объекты, завербованный агент объезжал город и его окрестности на собственном авто под видом такси.

Установлено, что во время перевозки клиентов он фиксировал места с наибольшим сосредоточением авто и личного состава украинских войск.

Среди прочего, он пытался разведать боевые позиции ПВО, чтобы россияне могли "обойти" их во время новых атак по городу.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он снимал периметр военного объекта на камеру своего телефона.

"Затем он планировал направить агентурную информацию куратору из ФСБ через анонимный чат в мессенджере. Впрочем, не успел этого сделать", - добавили в СБУ,

Задержанный сейчас находится под стражей, но ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.