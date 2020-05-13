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Такси разрешили использовать полосы движения общественного транспорта

Новости » Общество     13.05.2020 - 15:28
Такси разрешили использовать полосы движения общественного транспорта
Фото: такси (Виталий Носач, РБК-Украина)

На полосах разрешили посадку и высадку пассажиров, а также движение такси

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения относительно пользования такси полосами для маршрутных транспортных средств. Соответствующее решение было принято во время заседания 13 мая.

Согласно решению, водитель такси имеет право:

  • а) двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11;
  • б) осуществлять посадку и высадку пассажиров в границах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11.

Напомним, 12 мая в Киеве в день ослабления карантина службы такси резко подняли цены. Кроме того, образовались значительные пробки на дорогах. В частности, было осложнено движение транспорта в центре столицы.

Как сообщало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая. По его словам, в условиях, когда все больше людей возвращаются на работу в рамках ослабление карантина, Киев ждет транспортный коллапс.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, видеофиксация нарушений правил дорожного движения не заработала в мае из-за вспышки коронавирус в Украине.

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украинытранспорттакси
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