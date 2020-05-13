Таксі дозволили користуватися смугами руху громадського транспорту

Фото: таксі (Віталій Носач, РБК-Україна)

На смугах дозволили посадку та висадку пасажирів, а також рух таксі

Кабінету міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху щодо користування таксі смугами для маршрутних транспортних засобів. Відповідне рішення було хвалено під час засідання 13 травня.

Згідно з рішенням,водій таксі має право:

а) рухатися на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеною дорожнім знаком 5.8 або 5.11;

б) здійснювати посадку та висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних транспортних засобів, позначеної дорожнім знаком 5.8 або 5.11.

Нагадаємо, 12 травня в Києві в день послаблення карантину служби таксі значно підвищили тарифи. Крім того, утворилися значні пробки на дорогах. Зокрема, було ускладнено рух транспорту в центрі столиці.

Як повідомляло РБК-Україна, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити роботу столичного метро з 25 травня. За його словами, в умовах, коли все більше людей повертаються на роботу в рамках ослаблення карантину, Київ чекає транспортний колапс.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, до відеофіксація порушень правил дорожнього руху не запрацювала у травні через спалах коронавірусу в Україні.