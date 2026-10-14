"Такої неповаги до США ще не було": Зеленський відреагував на удар РФ по енергетиці

За словами президента, за цю ніч росіяни застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові.

"Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю - такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія не вважає заяви Дональда Трампа сильними.

Президент повідомив, що після нічної атаки щонайменше 600 тисяч українців без електрики. Можуть бути й більші відключення.

Є відчутні пошкодження обʼєктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу. Також є жертви та поранені.



"Ми просимо Америку та КОЖНОГО у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко. Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення", - наголосив Зеленський.

Глава держави закликав Трампа ввести сильні санкції проти Росії.

"Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора", - зазначив Зеленський.

Прнзидент також закликав США та Європу надати Україні додаткові пакети ракет для Patriot.