"Такої неповаги до США ще не було": Зеленський відреагував на удар РФ по енергетиці

Цієї ночі Росія знову масовано атакувала енергооб'єкти України балістикою та дронами, попри заявлене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, за цю ніч росіяни застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові.
"Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю - такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що Росія не вважає заяви Дональда Трампа сильними.
Президент повідомив, що після нічної атаки щонайменше 600 тисяч українців без електрики. Можуть бути й більші відключення.
Є відчутні пошкодження обʼєктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу. Також є жертви та поранені.
"Ми просимо Америку та КОЖНОГО у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко. Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення", - наголосив Зеленський.
Глава держави закликав Трампа ввести сильні санкції проти Росії.
"Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора", - зазначив Зеленський.
Прнзидент також закликав США та Європу надати Україні додаткові пакети ракет для Patriot.
Нагадаємо, вночі та вранці 14 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні балістичними ракетами.
Основною ціллю став Київ, також ракети летіли на Житомир, Білу Церкву та Полтаву, а вибухи лунали в Харкові та Дніпрі.
Зокрема, внаслідок нічних атак Росії на Київ загинули три людини, ще 27 постраждали. Під ударом опинилися енергооб'єкти столиці та області, у місті перебої зі світлом.
Зазначимо, Київ росіяни атакують балістикою третій день поспіль. Ввечері 13 жовтня основною ціллю ударів стала ТЕЦ-4, а в житловій багатоповерхівці в Деснянському районі загинула людина, постраждала 21 людина.
За день до цього, 12 жовтня, ракети вдарили по Києву ще до того, як у місті пролунала сирена.