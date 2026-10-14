"Такого неуважения к США еще не было": Зеленский отреагировал на удар РФ по энергетике

По словам президента, за эту ночь россияне применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и баражирующих боеприпасов против энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове.

"Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент Америки определил прекращение огня. Удар абсолютно сознательный и показательный масштабностью - такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не считает заявления Дональда Трампа сильными.

Президент сообщил, что после ночной атаки минимум 600 тысяч украинцев без электричества. Могут быть и большие отключения.

Есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса. Также есть жертвы и раненые.



"Мы просим Америку и КАЖДОГО в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать и отреагировать жестко. Россия упустила возможность деэскалации и четко выбрала продолжать свою безумную войну на уничтожение", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал Трампа ввести сильнейшие санкции против России.

"У президента Америки есть все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора", - отметил Зеленский.

Президент также призвал США и Европу предоставить Украине дополнительные пакеты ракет для Patriot.