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"Такого світ ще ніколи не бачив": США анонсували безпрецедентні заходи проти Ірану

09:11 14.08.2026 Пт
2 хв
Глава Мінфіну розкрив замисел Вашингтона
aimg Юлія Капітонова
Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)

Сполучені Штати планують застосувати проти Ірану безпрецедентні заходи. Насамперед ідеться про потужний економічний тиск на режим.

З такою заявою виступив очільник Мінфіну США Скот Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmax.

За словами американського міністра, наступного тижня Білий дім оголосить рішення щодо Тегерана, які виведуть економічну ізоляцію країни на безпрецедентний рівень.

"І слідкуйте за оновленнями наступного тижня, адже ми збираємося застосувати заходи, яких ще ніколи не було в історії економічної ізоляції країни", - пообіцяв Бессент.

Він також пояснив, що Вашингтон фактично посилює кампанію, яка розпочалася ще у 2025 році. Як відомо, тоді президент Дональд Трамп наказав відновити політику "максимального тиску" на іранський режим.

"Ми перейшли від "Епічної люті" (назва військової операції США проти Ірану - ред.) до економічної люті. І за наказом президента ми ще більше підвищили рівень", - зауважив Бессент.

Міністр звернув увагу на те, що фінансовий тиск поєднується з блокадою іранських портів.

"Це буде поєднання економічної ізоляції та тривалої блокади в Ормузькій протоці - такого світ ще ніколи не бачив. Також це не дозволить суднам входити до іранських портів або виходити з них", - пояснив Бессент.

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Сполучені Штати АмерикиІранБлизький СхідОрмузька протока