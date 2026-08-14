RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Такого мир еще никогда не видел": США анонсировали беспрецедентные меры против Ирана

09:11 14.08.2026 Пт
2 мин
Глава Минфина раскрыл замысел Вашингтона
aimg Юлия Капитонова
Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)

Соединенные Штаты планируют применить против Ирана беспрецедентные меры. В первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.

С таким заявлением выступил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmax.

По словам американского министра, на следующей неделе Белый дом объявит решения по Тегерану, которые выведут экономическую изоляцию страны на беспрецедентный уровень.

"И следите за обновлением на следующей неделе, ведь мы собираемся применить меры, которых еще никогда не было в истории экономической изоляции страны", - пообещал Бессент.

Он также объяснил, что Вашингтон фактически ужесточает кампанию, которая началась еще в 2025 году. Как известно, тогда президент Дональд Трамп отдал приказ возобновить политику "максимального давления" на иранский режим.

"Мы перешли от "Эпической ярости" (название военной операции США против Ирана - ред.) к экономической ярости. И по приказу президента мы еще больше повысили уровень", - отметил Бессент.

Министр обратил внимание на то, что финансовое давление совмещается с блокадой иранских портов.

"Это будет сочетание экономической изоляции и продолжительной блокады в Ормузском проливе - такого мир еще никогда не видел. Также это не позволит судам заходить в иранские порты или выходить из них.", - объяснил Бессент.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранБлижний востокОрмузский пролив