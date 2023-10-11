Такого ще не було. Росіяни масовано наступають на Авдіївку, - Барабаш

Росіяни пішли в масований наступ у районі Авдіївки (Донецька область). Українські військові підбили понад 60 одиниць ворожої техніки, такого ще жодного разу не було на цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону.
"Ситуація залишається дуже напруженою. Дійсно, вчора вони масовано пішли в наступ. Приблизно з 3-ї почалися масовані обстріли позицій навколо міста. І з півночі, і з півдня і саму "промку" також почали крити", - йдеться у заяві.
За словами Барабаша, ближче десь до 5:30-6:00 почали бити по місту. Великими силами росіяни вчора штурмували, для цього було використано десятки одиниць броньованої техніки, однак ЗСУ вже спалили значну частину.
Також він уточнив, що росіяни вчора кинули в атаку під 2000 особового складу, ситуація там не проста.
"Спочатку повномасштабної війни ніколи ще не використовувалося так. Попередньо було озвучено, що близько 50 одиниць техніки пішло вчора в наступ, але ми реально знаємо, що було підбито понад 60 одиниць техніки на нашому напрямку. Був збитий літак, збитий гелікоптер Мі-8", - розповів очільник міста.
Він уточнив, що такого не було ні разу, раніше вони атакували з 20-25 одиницями техніки. Тому можна стверджувати, що дійсно зараз дуже велике протистояння починається на Авдіївському напрямку.
За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.
Своєю чергою, ЗСУ відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій. Зокрема, бійці Нацгвардії зупинили спроби російських окупантів просунутися у районі Авдіївки Донецької області.
Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сьогодні сказав, що російські війська ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, намагаючись оточити місто. Однак українським бійцям вдалося відбити всі штурми ворога.
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