Такого еще не было. Россияне массированно наступают на Авдеевку, - Барабаш

"Ситуация остается очень напряженной. Действительно, вчера они массированно пошли в наступление. Примерно с 3-х начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга и саму "промку" также начали крыть", - говорится в заявлении.

По словам Барабаша, ближе где-то к 5:30-6:00 начали бить по городу. Большими силами россияне вчера штурмовали, для этого были использованы десятки единиц бронированной техники, однако ВСУ уже сожгли значительную часть.

Также он уточнил, что россияне вчера бросили в атаку под 2000 личного состава, ситуация там не простая.

Такой атаки еще не было

"Сначала полномасштабной войны никогда еще не использовалось так. Предварительно было озвучено, что около 50 единиц техники пошло вчера в наступление, но мы реально знаем, что было подбито более 60 единиц техники на нашем направлении. Был сбит самолет, сбит вертолет Ми-8", - рассказал глава города.

Он уточнил, что такого не было ни разу, раньше они атаковали с 20-25 единицами техники. Поэтому, по его словам, можно утверждать, что действительно сейчас очень большое противостояние начинается на Авдеевском направлении.

Ситуация вокруг Авдеевки

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении российские захватчики силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

В свою очередь, ВСУ отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций. В частности, бойцы Нацгвардии пресекли попытки российских кафиров продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области.

Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сегодня сказал, что российские войска ведут наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области, пытаясь окружить город. Однако украинским бойцам удалось отразить все штурмы врага.