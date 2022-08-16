UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такого раньше не было. В Кабмине придумали, как повысить пенсии

Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (facebook com pressclublviv)
Автор: Наталия Гурковская

Для повышения пенсий в Украине хотят задействовать меценатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович во время телемарафона.

"Мы предлагаем такую меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам и предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше не было", - рассказала она.

Министр надеется, что этот законопроект скоро будет принят.

"Сейчас он проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной рады", - добавила Жолнович.

Напомним, ранее стало известно, как подать документы на оформление пенсии онлайн - инструкция.

Также сообщалось и о том, как украинцы могут узнать размер будущей пенсии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии