Такого раніше не було. В уряді вигадали, як підвищити пенсії

Для підвищення пенсій в Україні хочуть задіяти меценатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович під час телемарафону .

"Ми пропонуємо таку меценатську діяльність щодо наших пенсіонерів і пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями адресно перерахувати кошти на збільшення пенсій конкретному пенсіонеру. такого раніше не було", - розповіла вона.

Міністр сподівається, що цей законопроект швидко буде ухвалено.

"Зараз він проходить обов'язкові етапи розгляду в комітетах Верховної ради", - додала Жолнович.