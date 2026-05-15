Такого немає навіть у Вашингтоні. Експерт закликав перевірити контракти "Укрнафти" з лобістом із США

Аналізуючи оприлюднені деталі документів, експерт ставить під сумнів обґрунтованість значних виплат від держкомпаній на користь іноземного консультанта.

За словами Шнайдера, у 2022-2023 роках Пірсалл був зареєстрований у США як іноземний агент Офісу президента (за законом FARA), де офіційно вказував на безкоштовний характер своїх послуг.

Водночас юрфірми, де він був партнером, почали отримувати багатомільйонні державні замовлення без публічних закупівель. Зокрема, після його переходу до компанії Gibson Dunn у 2025 році, нові контракти з цією фірмою уклали як Мін’юст, так і "Укрнафта".

Шнайдер акцентує увагу на різниці у вартості послуг: за його даними, погодинна ставка Пірсалла в контрактах Мін’юсту становить 740 доларів, тоді як для "Укрнафти" вона сягає 2005 доларів.

Експерт припускає, що в такому разі держкомпанія могла переплачувати понад 200% порівняно з витратами профільного міністерства.

Він наголошує, що такі цифри є "захмарними" навіть для Вашингтона, адже ставки понад 2000 доларів характерні лише для вузького кола топових юристів США у складних корпоративних спорах.

"Тут же йдеться про державну українську компанію", - зауважує експерт, ставлячи під сумнів доцільність таких витрат.

Керівництво "Укрнафти" запідозрили у підписанні невигідних угод з американськими юристами (фото: facebook.com/mihail.shnayder)

Окремо експерт згадує директорку з правових питань "Укрнафти" Оксану Панченко, яка підписувала договір із Gibson Dunn. За словами Шнайдера, посадовицю "чомусь ніяк не збентежило" майже триразове зростання ставки Пірсалла порівняно з умовами відкритих контрактів Міністерства юстиції.

Крім того, Шнайдер припускає, що Пірсалл міг сприяти просуванню інтересів окремих посадовців у США та Європі.

На думку експерта, питання про те, чи не були кошти від держструктур прихованою оплатою за лобізм, мають вивчити американські регулятори.

Водночас він вважає, що українські антикорупційні органи (НАБУ та САП) мають перевірити, чи не здійснюється така діяльність "фактично за рахунок державних коштів від Мінюста та "Укрнафти".