Такого нет даже в Вашингтоне. Эксперт призвал проверить контракты "Укрнафты" с лоббистом из США

Анализируя обнародованные детали документов, эксперт ставит под сомнение обоснованность значительных выплат от госкомпаний в пользу иностранного консультанта.

По словам Шнайдера, в 2022-2023 годах Пирсалл был зарегистрирован в США как иностранный агент Офиса президента (по закону FARA), где официально указывал на бесплатный характер своих услуг.

В то же время юрфирмы, где он был партнером, начали получать многомиллионные государственные заказы без публичных закупок. В частности, после его перехода в компанию Gibson Dunn в 2025 году, новые контракты с этой фирмой заключили как Минюст, так и "Укрнафта".

Шнайдер акцентирует внимание на разнице в стоимости услуг: по его данным, почасовая ставка Пирсалла в контрактах Минюста составляет 740 долларов, тогда как для "Укрнафты" она достигает 2005 долларов.

Эксперт предполагает, что в таком случае госкомпания могла переплачивать более 200% по сравнению с затратами профильного министерства.

Он отмечает, что такие цифры являются "заоблачными" даже для Вашингтона, ведь ставки более 2000 долларов характерны только для узкого круга топовых юристов США в сложных корпоративных спорах.

"Здесь же речь идет о государственной украинской компании", - отмечает эксперт, ставя под сомнение целесообразность таких расходов.

Отдельно эксперт вспоминает директора по правовым вопросам "Укрнафты" Оксану Панченко, которая подписывала договор с Gibson Dunn. По словам Шнайдера, чиновницу "почему-то никак не смутил" почти трехкратный рост ставки Пирсалла по сравнению с условиями открытых контрактов Министерства юстиции.

Кроме того, Шнайдер предполагает, что Пирсалл мог способствовать продвижению интересов отдельных должностных лиц в США и Европе.

По мнению эксперта, вопрос о том, не были ли средства от госструктур скрытой оплатой за лоббизм, должны изучить американские регуляторы.

В то же время он считает, что украинские антикоррупционные органы (НАБУ и САП) должны проверить, не осуществляется ли такая деятельность "фактически за счет государственных средств от Минюста и "Укрнафты".