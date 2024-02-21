ДПСУ про блокаду кордону у Польщі: сьогодні ситуація відрізняється

Ситуація на польсько-українському кордоні сьогодні відрізняється від вчорашньої. Польські фермери почали пропускати легкові авто та автобуси, але у чергах стоять тисячі вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що польські фермери блокують шість напрямків на кордоні з Україною. Станом на ранок на території Польщі у чергах стоять близько 2500 вантажівок.

"Сьогоднішня ситуація дещо відрізняється від вчорашньої. На жаль, польські фермери вчора масштабували свої дії. Вони практично повністю заблокували можливість руху для вантажних транспортних засобів як на виїзд з Польщі, так і тих, які рухалися в напрямку Польщі. Єдиний напрямок, який залишався, це пункт пропуску "Краківець"", - сказав речник.

Демченко також зазначив, що вчора фермери блокували рух легкових авто та автобусів на трьох пунктах пропуску. Наразі їх рух відновили в обидва напрямки. Але пропуск вантажівок здійснюється по декілька авто за годину.

За словами речника, зараз фактично заблокований рух вантажівок з України в Польщу на напрямку КПП "Ягодин".

При цьому через блокаду на польському кордоні на пунктах пропуску з іншими країнами також збільшуються черги.

"За останні дні збільшується черга, яка очікує на можливість перетину кордону у бік України на території Словаччини та Угорщини... Станом на ранок близько 600 вантажних транспортних засобів у черзі перебували на території Словаччини навпроти КПП "Ужгород". І десь 750 вантажівок на території Угорщини навпроти КПП "Тиса". Але рух на цих пунктах пропуску інтенсивний", - пояснив Демченко.

Ситуація на кордоні України та Польщі

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками,

У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

У польському уряді погрожують, що можуть ввести нові обмеження на імпорт продукції з України, якщо не вдасться домовитися.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.