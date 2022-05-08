Что такое военные облигации и как их можно приобрести: разъяснение НБУ

Военные облигации - это целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным НБУ, количество вкладчиков среди граждан и бизнеса Украины на 6 мая превысило 38,5 тысяч.
Министерство финансов Украины своевременно и в полном объеме выполняет собственные обязательства. В частности, около 1 тыс. юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд грн от погашения первого выпуска военных облигаций.
Результаты аукционов публикуются по ссылке.
Более подробную статистику по покупке военных ОВГЗ гражданами и бизнесом публикует депозитарий Национального банка по понедельникам.
Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки - первичные дилеры (сейчас их 11).
Зато граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.
Во время выбора финансового партнера для операций с военными облигациями нужно обращать внимание на все возможные комиссии и стоимость других сопутствующих услуг, предоставляемых этими учреждениями.
Купить военные облигации можно на сумму:
Покупать военные ОВГЗ можно как в отделениях банков, так и через мобильные приложения. Подробнее по ссылке.
Больше информации об условиях пользования финансовыми услугами во время военного положения в Украине читайте на специальном портале НБУ.
Напомним, по данным Минфина за счет военных облигаций государственный бюджет Украины профинансирован на сумму 60,105 млрд гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.