Що таке військові облігації та як їх можна придбати: роз'яснення НБУ

Військові облігації - це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку для фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними НБУ, кількість вкладників серед громадян та бізнесу України на 6 травня перевищила 38,5 тисяч.
Міністерство фінансів України вчасно і в повному обсязі виконує власні зобов'язання. Зокрема, близько 1 тис. юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.
Результати аукціонів публікуються за посиланням.
Детальнішу статистику щодо купівлі військових ОВДП громадянами та бізнесом публікує депозитарій Національного банку щопонеділка.
Аукціони з продажу військових облігацій відбуваються щовівторка. В них беруть участь саме банки - первині дилери (зараз їх 11).
Натомість громадяни та бізнес можуть у будь-який час купити військові ОВДП через банки-первинні дилери або через ліцензовані інвестиційні фірми. Такі операції класифікуються як операції на вторинному ринку ОВДП.
Під час вибору фінансового партнера для операцій із військовими облігаціями потрібно звертати увагу на всі можливі комісії та вартість інших супутніх послуг, які надаються цими установами.
Придбати військові облігації можна на суму:
Купувати військові ОВДП можна як у відділеннях банків, так і через мобільні додатки. Детальніше за посиланням.
Більше інформації про умови користування фінансовими послугами під час воєнного стану в Україні читайте на спеціальному порталі НБУ.
Нагадаємо, за даними Мінфіну за рахунок військових облігацій державний бюджет України профінансований на суму 60,105 млрд гривень.
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