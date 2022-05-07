Более 10 млрд долларов: Минфин назвал источники финансирования бюджета во время войны
Фото: госбюджет профинансирован на 10 млрд долларов (bank.gov.ua)
За период от начала полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля 2022 года по 3 мая госбюджет профинансирован на 298,4 млрд гривен (10,032 млрд долларов). Источниками были военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
По данным пресс-службы, крупнейшими источниками были:
- НБУ - 70 млрд гривен (2,393 млрд долларов),
- Военные облигации - 60,105 млрд гривен (2,221 млрд долларов),
- МВФ - 41,263 млрд гривен (1,397 млрд долларов),
- Всемирный банк - 29,738 млрд гривен (997 млн долларов),
- ЕС - 25,754 млрд гривен (792 млн долларов).
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о выделении государственному бюджету страны 11 млрд долларов. Из них уже получено 5 млрд долларов.
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