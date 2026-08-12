Не такий, як попередні: Молдова остаточно визначила, чий дрон вибухнув біля Крокмаза

Що встановили молдовські спеціалісти

За словами Носатого, фахівці вже вивчають дрон, який упав і вибухнув поблизу села Крокмаз. За попередньою інформацією, це російський безпілотник.

Точну модель БпЛА встановлять пізніше - після цього міністр обіцяє оприлюднити всю інформацію про інцидент.

Окремо міністр звернув увагу на те, що ця модель дрона більш просунута порівняно з тими, які раніше опинялися на території Молдови.

"Росія продовжує загрожувати безпеці Молдови. Останні два інциденти з порушенням повітряного простору нашої країни - це загроза безпеці громадян. Щодо інциденту в Крокмазі - наші спеціалісти вивчають вибуховий об'єкт і, за попередньою інформацією, це російський дрон. Це більш просунута модель порівняно з тими, що опинялися на нашій території раніше", - зазначив Носатий.

Проблеми з протиповітряною обороною

Міністр визнав, що радари, якими користується Національна армія Молдови для захисту населення від дронів, поки не покривають увесь повітряний простір країни. Він нагадав, що оборонний бюджет Молдови - "найменший у Європі".

Водночас молдовська армія вже закуповує засоби ППО - для того, щоб не лише виявляти, а й збивати ворожі дрони, що залітають на територію країни.

"Російська агресія проти України продовжує загрожувати й нашій безпеці, тому ми маємо продовжувати інвестувати в оборонні спроможності армії", - додав міністр.