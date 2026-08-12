Не такой, как предыдущие: Молдова окончательно определила, чей дрон взорвался у Крокмаза

Что установили молдавские специалисты

По словам Носатого, специалисты уже изучают упавший дрон, который взорвался вблизи села Крокмаз. По предварительной информации это российский беспилотник.

Точную модель БпЛА установят позже – после этого министр обещает обнародовать всю информацию об инциденте.

Отдельно министр обратил внимание на то, что эта модель дрона более продвинутая по сравнению с теми, которые раньше оказывались на территории Молдовы.

"Россия продолжает угрожать безопасности Молдовы. Последние два инцидента с нарушением воздушного пространства нашей страны - это угроза безопасности граждан. Относительно инцидента в Крокмазе - наши специалисты изучают взрывной объект и, по предварительной информации, это российский дрон.

Проблемы с противовоздушной обороной

Министр признал, что радары, которыми пользуется Национальная армия Молдовы для защиты населения от дронов, пока не покрывают все воздушное пространство страны. Он напомнил, что оборонный бюджет Молдовы – "самый маленький в Европе".

В то же время молдавская армия уже закупает средства ПВО - для того, чтобы не только обнаруживать, но и сбивать залетающие на территорию страны вражеские дроны.

"Российская агрессия против Украины продолжает угрожать и нашей безопасности, поэтому мы должны продолжать инвестировать в оборонные возможности армии", - добавил министр.