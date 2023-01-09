Таких сильних вибухів не було з 24 лютого. Мер Мелітополя розповів про нещодавню "бавовну"

"На базі цих двох підприємств росіяни розмістили склади боєприпасів. В ніч з суботи на неділю по цих базах стались влучання", - розповів він.

Як додав Федоров, за словами жителів, таких потужних вибухів не було з 24 лютого.

"Детонація тривала до 6 ранку. Продовження "феєрверка" було о 1 годині дня у неділю і росіяни зрозуміли, що їхньої військової бази зі складами - немає", - розповів Федоров.

При цьому Федоров не зміг назвати точну кількість втрат окупантів після вибухів.

"До лікарні привези щонайменше 10 російських вояк, скільки відвезли до моргу – невідомо", - додав мер Мелітополя.