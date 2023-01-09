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Таких сильних вибухів не було з 24 лютого. Мер Мелітополя розповів про нещодавню "бавовну"

Фото: на вихідних у Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи на двох підприємствах (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідних у Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи на двох підприємствах, на яких росіяни облаштували свої військові бази - "Гідромарші" та "Мелітополь компресор". Ці вибухи стали найпотужнішими, починаючи з 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"На базі цих двох підприємств росіяни розмістили склади боєприпасів. В ніч з суботи на неділю по цих базах стались влучання", - розповів він.

Як додав Федоров, за словами жителів, таких потужних вибухів не було з 24 лютого.

"Детонація тривала до 6 ранку. Продовження "феєрверка" було о 1 годині дня у неділю і росіяни зрозуміли, що їхньої військової бази зі складами - немає", - розповів Федоров.

При цьому Федоров не зміг назвати точну кількість втрат окупантів після вибухів.

"До лікарні привези щонайменше 10 російських вояк, скільки відвезли до моргу – невідомо", - додав мер Мелітополя.

Як повідомлялось, у тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області вночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів окупантів, які вони зберігали на заводі "Гідромаш".

Пізніше цього ж дня в Мелітополі Запорізької області знову повідомляли про вибухи в районі заводу "Гідромаш".

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Мелітопольвибухи