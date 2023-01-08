Фото: в Мелітополі повідомляють про нові вибухи біля "Гідромашу" (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

У неділю, 8 січня, у Мелітополі Запорізької області знову повідомляють про вибухи в районі заводу "Гідромаш".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Декілька гучних вибухів недалеко від захопленого окупантами заводу "Гідромаш", де і так "палили" всю ніч", - написав він. За його словами, ППО окупантам "явно не допомагає, зате в небо відразу ж злетіла ворожа авіація".

