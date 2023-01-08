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В Мелітополі повідомляють про нові вибухи біля "Гідромашу"

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Мелітополь, Неділя 08 січня 2023 14:47
В Мелітополі повідомляють про нові вибухи біля "Гідромашу" Фото: в Мелітополі повідомляють про нові вибухи біля "Гідромашу" (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 8 січня, у Мелітополі Запорізької області знову повідомляють про вибухи в районі заводу "Гідромаш".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Декілька гучних вибухів недалеко від захопленого окупантами заводу "Гідромаш", де і так "палили" всю ніч", - написав він.

За його словами, ППО окупантам "явно не допомагає, зате в небо відразу ж злетіла ворожа авіація".

Як повідомлялось, у тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області вночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів окупантів, які вони зберігали на заводі "Гідромаш".

Нагадаємо, перед цим у Мелітополі пролунав гучний вибух напередодні Різдва, а пролунав він у районі залізничного вокзалу.

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