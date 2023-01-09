RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Таких мощных взрывов не было с 24 февраля. Мэр Мелитополя рассказал о недавних "хлопках"

Фото: на выходных в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы на двух предприятиях (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На выходных в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы на двух предприятиях, на которых россияне обустроили свои военные базы - "Гидромарше" и "Мелитополь компрессор". Эти взрывы стали самыми мощными, начиная с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"На базе этих двух предприятий россияне разместили склады боеприпасов. В ночь с субботы на воскресенье по этим базам произошли попадания", - рассказал он.

Как добавил Федоров, по словам жителей, столь мощных взрывов не было с 24 февраля.

"Детонация длилась до 6 утра. Продолжение "фейерверка" было в 1 час дня в воскресенье и россияне поняли, что их военной базы со складами - нет", - рассказал Федоров.

При этом Федоров затруднился назвать точное количество потерь оккупантов после взрывов.

"В больницу привези по меньшей мере 10 российских воинов, сколько отвезли в морг – неизвестно", - добавил мэр Мелитополя.

Как сообщалось, во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области ночью 8 января прозвучала серия мощных взрывов из-за детонации снарядов оккупантов, которые они хранили на заводе "Гидромаш".

Позже в этот же день в Мелитополе Запорожской области снова сообщали о взрывах в районе завода "Гидромаш".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитопольвибухи