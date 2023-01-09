Таких мощных взрывов не было с 24 февраля. Мэр Мелитополя рассказал о недавних "хлопках"

"На базе этих двух предприятий россияне разместили склады боеприпасов. В ночь с субботы на воскресенье по этим базам произошли попадания", - рассказал он.

Как добавил Федоров, по словам жителей, столь мощных взрывов не было с 24 февраля.

"Детонация длилась до 6 утра. Продолжение "фейерверка" было в 1 час дня в воскресенье и россияне поняли, что их военной базы со складами - нет", - рассказал Федоров.

При этом Федоров затруднился назвать точное количество потерь оккупантов после взрывов.

"В больницу привези по меньшей мере 10 российских воинов, сколько отвезли в морг – неизвестно", - добавил мэр Мелитополя.