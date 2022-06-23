"Таких обстрелов не было с начала войны". Мэр Чугуева призвала эвакуировать детей

Россияне значительно усилили обстрелы Чугуева Харьковской области. Детей необходимо эвакуировать из города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Чугуева Галины Минаевой в интервью изданию "Слобідський край".
По ее словам, последние три дня россияне усиленно обстреливают город. От атак оккупантов постоянно страдают мирные люди, в том числе дети.
"Таких обстрелов у нас не было с начала войны…Решения об эвакуации сегодня каждый должен принимать сам. Но если у кого есть возможность побыть в тихом и безопасном месте, особенно с детьми - я бы уехала, на их месте. Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей… Поэтому я упорно прошу, у кого есть возможность переждать эти ужасные дни в другом месте, сделайте это", - подчеркнула Минаева.
Напомним, за прошедшие сутки российские военные несколько раз обстреливали различные населенные пункты Харьковской области. В результате 10 человек погибли, более десяти - ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.