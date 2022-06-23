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"Таких обстрелов не было с начала войны". Мэр Чугуева призвала эвакуировать детей

Иллюстративное фото: россияне усилили обстрелы Чугуева (facebook.com/MNS.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россияне значительно усилили обстрелы Чугуева Харьковской области. Детей необходимо эвакуировать из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Чугуева Галины Минаевой в интервью изданию "Слобідський край".

По ее словам, последние три дня россияне усиленно обстреливают город. От атак оккупантов постоянно страдают мирные люди, в том числе дети.

"Таких обстрелов у нас не было с начала войны…Решения об эвакуации сегодня каждый должен принимать сам. Но если у кого есть возможность побыть в тихом и безопасном месте, особенно с детьми - я бы уехала, на их месте. Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей… Поэтому я упорно прошу, у кого есть возможность переждать эти ужасные дни в другом месте, сделайте это", - подчеркнула Минаева.

Напомним, за прошедшие сутки российские военные несколько раз обстреливали различные населенные пункты Харьковской области. В результате 10 человек погибли, более десяти - ранены.

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