"Таких обстрілів не було з початку війни". Мер Чугуєва закликала евакуювати дітей

Росіяни значно посилили обстріл Чугуєва Харківської області. Дітей необхідно евакуювати з міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Чугуєва Галини Мінаєвої в інтерв'ю виданню "Слобідський край".
За її словами, останні три дні росіяни посилено обстрілюють місто. Від атак окупантів постійно страждають мирні люди, зокрема діти.
"Таких обстрілів у нас не було з початку війни…Рішення про евакуацію сьогодні кожен має приймати сам. Але якщо у когось є можливість побути в тихому та безпечному місці, особливо з дітьми - я б поїхала, на їхньому місці. Щоб зберегти життя та здоров'я наших дітей… Тому я прошу, хто має можливість перечекати ці жахливі дні в іншому місці, зробіть це", - наголосила Мінаєва.
Нагадаємо, минулої доби російські військові кілька разів обстрілювали різні населені пункти Харківської області. В результаті 10 людей загинули, більше десяти - поранено.
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