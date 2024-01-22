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"Таких механізмів немає": у Чехії заявили, що не повертатимуть в Україну військовозобов'язаних

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Чехія не повертатиме військовозобов'язаних українців, які перебувають на території країни, назад в Україну для мобілізації.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČT24.

"Таких механізмів немає, і вони, безумовно, не відповідали б міжнародному праву і зобов’язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені", - сказав Ліпавський.

Як повідомляється, у Чехії наразі перебуває близько 200 тисяч українських чоловіків з різними видами віз. Для продовження їх терміну дії необхідний дійсний український паспорт.

Отримати новий паспорт можна, подавши заяву у відділенні міграційної служби в Празі, але для отримання документа представники служби можуть вимагати дійсний військовий квиток. Це може поставити під загрозу українців, які переховується за кордоном від мобілізації.

Що передувало

Нагадаємо, у грудня німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони нібито планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.

Також зазначалося, що йдеться про запрошення, а всіх, хто не виконає цю вимогу, нібито чекають санкції, які "поки що обговорюються".

Згодом в Міноборони уточнили заяву Умєрова, яку поширили німецькі видання. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

Сам міністр також пояснив свої слова про мобілізацію українців за кордоном. Умєров сказав, що мова йшла про запит на справедливість.

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