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"Таких механизмов нет": в Чехии заявили, что не будут возвращать в Украину военнообязанных

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Чехия не будет возвращать военнообязанных украинцев, которые находятся на территории страны, обратно в Украину для мобилизации.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČT24.

"Таких механизмов нет, и они, безусловно, не соответствовали бы международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет на международной арене", - сказал Липовский.

Как сообщается, в Чехии в настоящее время находится около 200 тысяч украинских мужчин с разными видами виз. Для продления срока действия необходим действительный украинский паспорт.

Получить новый паспорт можно, подав заявление в отделении миграционной службы в Праге, но для получения документа представители службы могут потребовать действительный билет. Это может поставить под угрозу украинцев, скрывающихся за границей от мобилизации.

Что предшествовало

Напомним, в декабре немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Речь шла о мужчинах 25-60 лет.

Также отмечалось, что речь идет о приглашении, а всех, кто не выполнит это требование, якобы ждут санкции, которые "пока обсуждаются".

Затем в Минобороны уточнили заявление Умерова, которое распространили немецкие издания. Там отметили, что на повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

Сам министр также объяснил свои слова о мобилизации украинцев за границей. Умеров сказал, что речь шла о запросе на справедливость.

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ЧехияМобилизация в Украине