UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Таких масштабов раньше не было. В России покупают сотни могил в разных регионах

Фото: в России покупают сотни могил в разных регионах (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

В России, в разных регионах начали скупать могилы в больших масштабах. Это является свидетельством массовой гибели оккупантов на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Можем объяснить".

Закупок соответствующего масштаба раньше не было.

Могилы закупают для людей, не имеющих родственников или же незащищенных социальных групп.

Например, в Хабаровском крае заказали рытье 700 могил. Еще пять лет назад был аналогичный контракт, однако на 120 могил, однако по более дешевым ценам. То есть нынешние захоронения организовывают на скорую руку.

В Красноярске заказали рытье еще 100 могил, что стало первым случаем в истории заказчика.

В Челябинской области - рытье могил для 37 умерших, а в Карелии - 39.

Издание добавляет, что сотни погибших еще ждут возвращения в Россию и хранятся в рефрижераторах на железнодорожных путях - "поездах мертвых". Страна-оккупант, со своей стороны, не спешит забирать их тела.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине русские войска потеряли около 31 250 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация