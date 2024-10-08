ua en ru
Вт, 08 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Таких клумб будет еще пять". В Киеве задержали мужчину, унижавшего погибших военных

Украина, Киев, Вторник 08 октября 2024 10:58
UA EN RU
"Таких клумб будет еще пять". В Киеве задержали мужчину, унижавшего погибших военных Фото: Флаги в память павших военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Полицейские Киева задержали 45-летнего мужчину, публично унижавшего память погибших военнослужащих на Крещатике и на Майдане Независимости в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева в Telegram.

Когда и как мужчина осквернял память погибших военнослужащих

Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина с использованием ненормативной лексики высказывал оскорбительные комментарии в адрес украинских военных, в том числе погибших, которые защищали страну от российской агрессии.

Telegram-канал "Киев Оперативный" опубликовал ролик, на котором мужчина ходил по центру столицы, снимал на видео флажки, которые украинцы оставляют в память павших защитников страны, и бранно высказывался.

"Таких клумб будет еще пять", – заявляет мужчина.

Позже он опубликовал видео, на котором возмущается, что начал получать кучу сообщений и оправдывается, что не хотел обидеть никого.

"Если я кого-то обидел, то прошу у всех прощения", – говорит на видео мужчина.

Что угрожает мужчине

Правоохранители отмечают, что он уроженец Харькова. Мужчину задержали вблизи его места жительства в Киеве во время совместной операции полиции, СБУ и патрульной полиции.

Против него возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 7 октября в Киеве задержали русскоязычную женщину, которая во время утренней воздушной тревоги находилась на железнодорожном вокзале столицы. Она высмеивала людей, которые спасали свою жизнь. Женщину уже задержала полиция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Площадь Независимости колаборант
NEWS
Россия выпустила по Украине баллистику и дроны: как отработала ПВО
Россия выпустила по Украине баллистику и дроны: как отработала ПВО
DAILY
Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой