"Такие намерения у нее есть": Главком ВСУ о широкомасштабной агрессии РФ во время учений "Запад-2021"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет о наличии у России намерений провести широкомасштабную агрессию против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного на брифинге.
По его словам, о планах агрессора свидетельствует размещение РФ дополнительных сил около украинской границы и на территории Беларусии для учений "Запад-2021".
"Это свидетельствует, что такие намерения, скорее всего, у нашего врага есть", - отметил он.
Залужный уверяет, что ВСУ готовятся дать отпор противнику, в том числе с территории Беларуси.
"ВСУ готовится адекватно реагировать на широкомасштабную агрессию, которая может быть осуществлена против Украины", - заявил Главком.
По его словам, провокация возможна на любом участке государственной границы, но в первую очередь - в зоне ООС.