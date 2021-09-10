"Такие намерения у нее есть": Главком ВСУ о широкомасштабной агрессии РФ во время учений "Запад-2021"

По его словам, о планах агрессора свидетельствует размещение РФ дополнительных сил около украинской границы и на территории Беларусии для учений "Запад-2021".



"Это свидетельствует, что такие намерения, скорее всего, у нашего врага есть", - отметил он.



Залужный уверяет, что ВСУ готовятся дать отпор противнику, в том числе с территории Беларуси.



"ВСУ готовится адекватно реагировать на широкомасштабную агрессию, которая может быть осуществлена против Украины", - заявил Главком.



По его словам, провокация возможна на любом участке государственной границы, но в первую очередь - в зоне ООС.