Корабли, самолеты стран НАТО и 12,5 тысяч военных: Генштаб раскрыл данные о готовящихся учениях

В учениях "Объединенные усилия-2021" примут участие 12,5 тысяч военных, а также корабли, бронетехника и самолеты стран НАТО. Учения пройдут в конце сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Учения пройдут с 22 по 30 сентября на украинских полигонах и в Азово-Черноморской акватории.

"Объединные усилия-2021" - это ответ на российские учения "Запад-2021" и фактор сдерживания агрессора", - сказано в пресс-релизе Генштаба.

Количество военных

В украинских учениях примут участие около 700 военных из стран НАТО:

США (230 военных),

Великобритании (120),

Румынии (32),

Польши (80),

Литвы(35),

Словакии (150),

Латвии (5),

Канады (6),

Италии (2),

Германии (5),

Канады (6),

Венгрии (2).

Швеции (12),

Грузии (10),

Молдовы (12),

Йордании (2),

Стратегического командования НАТО (4).

Техника

Задействованы будут вертолеты румынской и словацкой армий, самолеты Канады, бронемашины Словакии и корабли Румынии.

Количество танков на учениях - около 85 единиц, тяжелых артиллерийских систем - около 50, летательных аппаратов - 30.

Задача учений

Основная задача учений - наращивание возможностей для отражения вооруженной агрессии противника.