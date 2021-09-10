Корабли, самолеты стран НАТО и 12,5 тысяч военных: Генштаб раскрыл данные о готовящихся учениях
В учениях "Объединенные усилия-2021" примут участие 12,5 тысяч военных, а также корабли, бронетехника и самолеты стран НАТО. Учения пройдут в конце сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Учения пройдут с 22 по 30 сентября на украинских полигонах и в Азово-Черноморской акватории.
"Объединные усилия-2021" - это ответ на российские учения "Запад-2021" и фактор сдерживания агрессора", - сказано в пресс-релизе Генштаба.
Количество военных
В украинских учениях примут участие около 700 военных из стран НАТО:
- США (230 военных),
- Великобритании (120),
- Румынии (32),
- Польши (80),
- Литвы(35),
- Словакии (150),
- Латвии (5),
- Канады (6),
- Италии (2),
- Германии (5),
- Канады (6),
- Венгрии (2).
- Швеции (12),
- Грузии (10),
- Молдовы (12),
- Йордании (2),
- Стратегического командования НАТО (4).
Техника
Задействованы будут вертолеты румынской и словацкой армий, самолеты Канады, бронемашины Словакии и корабли Румынии.
Количество танков на учениях - около 85 единиц, тяжелых артиллерийских систем - около 50, летательных аппаратов - 30.
Задача учений
Основная задача учений - наращивание возможностей для отражения вооруженной агрессии противника.