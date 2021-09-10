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"Такі наміри у неї є": Головком ЗСУ про широкомасштабну агресію РФ під час навчань "Захід-2021"

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 12:34
"Такі наміри у неї є": Головком ЗСУ про широкомасштабну агресію РФ під час навчань "Захід-2021" Фото: РФ може провести широкомасштабну агресію проти України під час навчань "Захід-2021" (facebook. com. mod.mil. rus)
Автор: Тіберій Юрик, Олег Черниш

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє про наявність у Росії намірів провести широкомасштабну агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного на брифінгу.

За його словами, про плани агресора свідчить розміщення РФ додаткових сил біля українського кордону і на території Білорусі для навчань "Захід-2021".

"Це свідчить, що такі наміри, швидше за все, у нашого ворога є", - зазначив він.

Залужний запевняє, що ЗСУ готуються дати відсіч противнику, в тому числі з території Білорусі.

"ЗСУ готується адекватно реагувати на широкомасштабну агресію, яка може бути здійснена проти України", - заявив Главком.

За його словами, провокація можлива на будь - якій ділянці державного кордону, але в першу чергу-в зоні ООС.

Нагадаємо, що у навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка і літаки країн НАТО.

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