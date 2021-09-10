"Такі наміри у неї є": Головком ЗСУ про широкомасштабну агресію РФ під час навчань "Захід-2021"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє про наявність у Росії намірів провести широкомасштабну агресію проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного на брифінгу.
За його словами, про плани агресора свідчить розміщення РФ додаткових сил біля українського кордону і на території Білорусі для навчань "Захід-2021".
"Це свідчить, що такі наміри, швидше за все, у нашого ворога є", - зазначив він.
Залужний запевняє, що ЗСУ готуються дати відсіч противнику, в тому числі з території Білорусі.
"ЗСУ готується адекватно реагувати на широкомасштабну агресію, яка може бути здійснена проти України", - заявив Главком.
За його словами, провокація можлива на будь - якій ділянці державного кордону, але в першу чергу-в зоні ООС.