"Такі наміри у неї є": Головком ЗСУ про широкомасштабну агресію РФ під час навчань "Захід-2021"

За його словами, про плани агресора свідчить розміщення РФ додаткових сил біля українського кордону і на території Білорусі для навчань "Захід-2021".



"Це свідчить, що такі наміри, швидше за все, у нашого ворога є", - зазначив він.



Залужний запевняє, що ЗСУ готуються дати відсіч противнику, в тому числі з території Білорусі.



"ЗСУ готується адекватно реагувати на широкомасштабну агресію, яка може бути здійснена проти України", - заявив Главком.



За його словами, провокація можлива на будь - якій ділянці державного кордону, але в першу чергу-в зоні ООС.