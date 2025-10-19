"Такі витрати є аморальними": в США спалахнув скандал через дорогі літаки для чиновників

Демократи в США розкритикували купівлю дорогих бізнес-джетів DHS під час призупинення роботи уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рішення Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), підпорядкованого адміністрації Дональда Трампа, придбати два розкішні бізнес-джети Gulfstream G700 за 172 мільйони доларів викликало гостру реакцію демократів у Конгресі.
Закупівлю здійснено через Берегову охорону США, попри те, що федеральний уряд перебуває у стані часткового призупинення роботи (шатдауну), що вже впливає на виплати та логістику служб безпеки.
Відповідно до державного порталу контрактів, угоду було укладено у п’ятницю, 17 жовтня, з єдиним постачальником - Gulfstream Aerospace. Літаки мають поповнити флот для далеких польотів командування та управління Берегової охорони, і, за даними джерел, ними зможуть користуватися міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем та інші високопосадовці.
У відомстві заявили, що нинішній літак, Gulfstream CG-101 G550, щонайменше 20 років перебуває в експлуатації та "вичерпав свій ресурс". DHS підкреслило, що шатдаун не стане перешкодою для оновлення флоту, і процес придбання триватиме, незважаючи на обмеження роботи уряду.
Демократичні конгресвумен Роза ДеЛауро та Лорен Андервуд направили офіційного листа Ноем, звинувативши її у зловживанні ресурсами:
"Вашим пріоритетом має бути посилення Берегової охорони, а не забезпечення власного комфорту", - йдеться у зверненні.
Також обурення викликало те, що в той самий час DHS оголосило, що оплатить роботу понад 70 тисяч федеральних офіцерів, включно з повітряними маршалами, але не профінансує 50 тисяч співробітників TSA, відповідальних за безпеку в аеропортах.
Провідний демократ у Комітеті з питань внутрішньої безпеки Бенні Томпсон вимагав негайного розслідування, заявивши: "Такі витрати є аморальними - і, ймовірно, незаконними".
Він нагадав, що раніше Конгрес уже відхилив запит DHS на закупівлю літака за 50 мільйонів доларів, тоді як нинішня угода у кілька разів дорожча. При цьому деякі літаки Берегової охорони досі вироблені у 1980-х роках і потребують термінової модернізації, але залишаються без фінансування.
